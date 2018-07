Päivän lehti 7.7.2018

Sotella ei ole kiire, sanovat suomalaiset

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että sote-uudistusta ei tarvitse saada valmiiksi tällä vaalikaudella, selviää tuoreesta HS-gallupista. Täysin eri mieltä väitteestä, että sote-uudistus on tärkeää toteuttaa tällä vaalikaudella, on 32 prosenttia vastaajista.