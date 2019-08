Päivän lehti 7.8.2019

Gilmoren tytöt -sarjan pilotissa soi The La’s -yhtyeen alkuperäisversio

Tiistaina 6. elokuuta sivulla B 17 kolumnissa kerrottiin, että Gilmoren tytöt -sarjan pilotissa soi Sixpence None the Richerin versio kappaleesta There She Goes Again. Kyseessä on The La’s -yhtyeen alkuperäisversio, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1988.