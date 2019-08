Päivän lehti 7.8.2019

Soluasumista ei kannata turhaan vieroksua

Soluasumiseen liittyy nuorten keskuudessa suuria ennakkoluuloja sotkuisuudesta ja oman rauhan puutteesta. Mielestämme soluasumisella on turhan huono maine. Olemme asuneet kolme vuotta Joensuun Ellin opiskelijasolussa, ja kokemus on ollut hieno. Kämppäkavereita on ollut joka puolelta maailmaa.