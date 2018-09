Maailman eteläisin saamenluokka on Pasilassa kerrostalojen keskellä – ”Totta kai pitää soveltaa, kun ollaan täällä kaupungissa kaukana kaikesta”

Päivän lehti 7.9.2018

Maailman eteläisin saamenluokka on Pasilassa kerrostalojen keskellä – ”Totta kai pitää soveltaa, kun ollaan tä

Koululuokassa soi tänään joiku, kuten melkein joka päivä. Luokka on Pasilan peruskoulussa, joka on hyvin tavallinen helsinkiläinen koulu. Ekaluokkalainen Sophia Kiprianoff on juuri pyytänyt opettajaltaan Milla Pulskalta, että tänäänkin laulettaisiin ja ehkä vähän tanssittaisiinkin.