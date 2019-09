Päivän lehti 7.9.2019

HS esittelee: Moskvitsh 1500 cavalier export

Jukka Miettinen Moskvitshistä on joskus sanottu, että se on hidas mutta laiska. Tänään tuo väite voidaan kumota. Moskvitsh on nopea. Maahantuojakin käyttää sitä mainosvalttina: 80 hv. 150 km/t Mainonnan pitäisi kuitenkin minun mielestäni keskittyä muihin etuihin.