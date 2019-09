Päivän lehti 7.9.2019

Potkulautailijoille säännöt selviksi

Meno jalkakäytävillä on riistäytynyt tyystin käsistä. Siellä hurjastellaan sähköpotkulaudoilla, pyörillä ja jopa skoottereilla. Jalkakäytävät on tarkoitettu jalankulkijoille, ei muuhun liikenteeseen. Enää ei riitä, että potkulaudalla on yksi käyttäjä.