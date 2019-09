Päivän lehti 7.9.2019

Vain 23 prosenttia Suomessa asuvista irakilaisista on töissä – Vantaan työllisyys­johtaja haukkuu järjestelmän

28-vuotias kurdi Aslan Yaman istuu Vantaan Tikkurilassa kaupungin valmennustalon Luxin käytävässä. Hän on sitä mieltä, että jos haluaa tehdä töitä, töitä myös on saatavissa. ”Ei se ole helppoa, mutta minun on pakko saada töitä.” Luxissa on meneillään yhdet vuoden noin 70 rekrytreffeistä.