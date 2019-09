Päivän lehti 7.9.2019

Jalkapallon kokoiset, limaiset hyytelö­sammaleläimet leviävät vauhdilla Suomen järvissä

Uimarannan hiekalla on pyöreän kiven näköinen, pinnalta tumma kasa hyytelöä. Rantavedessä kelluu toinen möllykkä ja laiturin vieressä kolmas. Se on isompi, puolikkaan jalkapallon kokoinen. Kädessä möllykkä tuntuu limaiselta ja pehmeältä. Se on niin outo, että mieleen tulevat elokuvien alienit.