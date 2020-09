Päivän lehti 7.9.2020

Kinnulassa lääkärillä todettu koronavirustartunta – altistuneita ”vähintäänkin kymmeniä”

Keski-Suomessa Kinnulassa on ilmennyt yksi uusi koronavirustartunta, kertoo kunnanjohtaja Erkki Nikkilä. Positiivisen koronavirustestin tehnyt on lääkäri. Tartunta tuli kunnanjohtajan tietoon sunnuntaina. Lääkäri on työskennellyt ainakin Kinnulassa.