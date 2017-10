Päivän lehti 7.10.2017

ei toki kotonaan ole ahdasta. Silti hän koko ajan näyttää tuntevan jonkinlaista ahdistusta: hän etsii jatkuvasti uusia ilmaisuteitä taiteellisille ja muille aivoituksille.Filmiensä ohjaustyössä hän tällä hetkellä etsii entistä vapaampaa kertomatyyliä, ”enemmän hengitystä” ja toivoo mm. sitä saavansa nyt ja täällä Suomessa, Helsingin lisäksi Lappeenrannassa, Kotkassa ja joillakin maaseutupaikoilla. Jörn Donner näet ryhtyy nyt toistamiseen valmistamaan elokuvaa Suomessa ja ensi kerran kokonaan suomalaisena tuotantona, FJ-Filmin kolmantena tämän syyskauden työnä.Mutta tällä kerralla Jörn Donner ei esiinny yksinomaan ohjaajana, käsikirjoittajana ja osatuottajana. Nyt hänellä on myös sananmukaisesti aivan uusi rooli, hän näyttelee itse uuden elokuvansa miespää­osan, ”kauniisti” onnellista avioliittoa elävänä menestyvänä myyntimiehenä, joka itse asiassa lienee pohjaltaan sekä heikko että kovanaama.Tämän ”sympaattisen miehen” (se piti alunperin olla myös elokuvan nimenä) tarina alkaa varsinaisesti siitä hetkestä, Jolloin myyntimies tarjoaa autokyydin Lappeenrantaan kahdelle toimistonsa tytölle. Toinen näistä tytöistä on myös toinen elokuvan päähenkilö. Tähän osaan on jo kiinnitetty Kristiina Halkola, joka myös on valittu FJ-Filmin ensimmäiseksi ja tähän asti ainoaksi vakinaiseksi näyttelijäksi.kongressin jäsenet ja huomattavat amerikkalaiset ovat aloittaneet koko maan laajuisen kampanjan estääkseen Panaman kanavan luovuttamisen pois väittäen, että Yhdysvaltain luopuminen määräysvallastaan tuolla strategisesti tärkeällä meritiellä voisi johtaa maailmansotaan. – –Kampanjan alkajaisiksi järjestetyssä lehdistökonferenssissa torstaina republikaaninen senaattori Strom Thurmond sanoi Yhdysvalloille olevan ”aivan elintärkeätä pitää määräysvalta kanavalla ja estää meritien joutuminen kommunistien käsiin”.muuttava suomalainen ei enää saa ihannoitua kuvaa Ruotsista, maasta, jossa kultaa vuollaan pehmeillä veitsillä. Kullanvuolun sijasta pyritään miltei liioitellusti kuvaamaan korkeita veroja ja kovaa työtä, jolla saavutetaan toimeentulo ja sosiaalinen turvallisuus.Ihannekuvien karsimisella pyritään sopeuttamaan siirtolainen entistä nopeammin. Jos ihannekuvien romahtamisen sijaan kovaan työhön varautunut tunteekin olonsa mukavaksi, on siitä hyötyä kaikille osapuolille.Pohjois-Ruotsin työnantajat tekevät jatkuvasti työtä sikäläisten kaksikielisten ja -kansallisten yhteisöjen yhtenäistämiseksi. Siirtolaisille järjestetään monenmoisia maksuttomia kursseja. Työnantaja toimii tehokkaasti saadakseen maahanmuuttaneen viihtymään ja tuntemaan olonsa uudella kamaralla kotoiseksi.Yksilön tyytyväisyys on samaa kuin siirtolaisen ruotsalaistuminen. Se nähdään puhtaana rahana.on kuollut, ilmoitti eräs sen edustajista San Franciscossa. Hippien tilalle tulevat ”freebiet” joiden nimi on yhdistetty sanoista ”to be free” (olla vapaa).Liikkeen lopettamisesta ilmoitti virallisesti San Franciscon hippimaailman pyhiinvaelluspaikan, erään psykedelisen kaupan toinen omistaja Ron Thelin.Liike, joka on yhdistetty kirjakauppa ja mietiskelyhuone, sulkee lopullisesti ovensa perjantaina, kertoi 28-vuotias hippipioneeri. Tämä ei kuitenkaan tapahdu kaikessa hiljaisuudessa, päinvastoin, hippi-kuoleman johdosta järjestetään kolmipäiväiset juhlat, jotka huipentuvat hautajaiskulkueeseen sunnuntaina.Vapautuminen hipeillä merkitsee vapautumista parroista, helmistä, kukista ja muista helyistä. Jopa marijuana saattaa mennä pois muodista.Hautajaiskulkueessa kannetaan avonaista arkkua, johon freebiet heittävät helmiä, partatukkoja, marijuanaa, hippilehtiä ja psykedelisen kaupan kyltin.