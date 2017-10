Päivän lehti 7.10.2017

Kokoomus on vahvoilla hallituksen valtapelissä

Kaleva

Keskisuomalaisen

Karjalainen

toteaa kokoomuksen kasvavan kannatuksen – joka näkyy myös Ylen tuoreessa kannatuskyselyssä – kertovan siitä, että porvarihallituksessa on noudatettu erityisesti kokoomuksen kannattajia miellyttävää politiikkaa.”Kokoomuksella on poikkeuksellinen taito kääntää hallituksen saavutukset ansiokseen, kun keskusta saa selitellä vähän ikävämpiä leikkausasioita.””Muissa puolueissa puheenjohtaja jou­tuisi vastaavassa kannatuskadossa kovaan paineeseen. Juha Sipilän asema ei varsinaisesti horju, vaikka häntä ei enää pidetä takavuosien ihmemiehenä.”mukaan hallitus on toiminut kahden puolueen voimin sen jälkeen, kun siniset irtautuivat ministereineen perussuomalaisista.”Keskustan ja kokoomuksen huomio keskittyy liiaksi huoleen oman puolueen kannatuksesta. – – Hallituksen kaksi­napaistuminen luo kahden hallituspuo­lueen välille nollasummapelin, joka näkyy gallupmittauksissa.”arvioi nykytilanteen vaikuttavan hallituksessa vääntöön sote- ja maakuntauudistuksen tarkasta sisällöstä.”Kokoomus on niskan päällä, ja sille sopii vaikka uudet ennenaikaiset eduskuntavaalitkin, joita keskusta pyrkii välttämään viimeiseen asti näillä kannatus­luvuillaan.”