Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 7.10.2017

, 5. kierrosta: New England–Tampa Bay 19–14., Japani, formula ykkösten MM-sarjan 16/20 kilpailu, Japanin gp, harjoitukset:Perjantain 1. harjoitukset: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.29,166, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 0,211 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,375, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,472, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,985.Suurin osa kuljettajista jätti väliin toiset harjoitukset sateen takia., Espanja, rallin MM-sarjan 11/13 kilpailu, Espanjan ralli:Kärjen tilanne 1. päivän ja 6/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Andreas Mikkelsen Norja, Hyundai 1.11.56,3, 2) Sebastian Ogier Ranska, Ford jäljessä 1,4 sekuntia, 3) Kris Meeke Britannia, Citroen –3,0, 4) Ott Tänak Viro, Ford –6,3, ...8) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –33,6, ...10) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –1.05,5., Euroopan lohkot perjantaina:Georgia–Wales 0–1 (0–0), alle 21-v. miesten EM-karsinta, lohko 3:Puola–Suomi 3–3 (1–1)Ilves–HPK 5–4 (1–0, 2–4, 2–0)Pelicans–Tappara vl. 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0)Ketterä–Espoo United 6–4 (0–0, 2–3, 4–1)RoKi–LeKi 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)TuTo Hockey–IPK 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)KeuPa HT–Jokipojat 5–1 (0–1, 3–0, 2–0), naisten maaottelu:Suomi–Ruotsi 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)Suomi voitti kolmesta maaottelusta koostuneen Finnkampen-sarjan voitoin 2–1. Keskiviikkona Suomi voitti 2–1 ja torstaina Ruotsi voitti 3–2.Boston–Nashville 4–3 (1–1, 2–0, 1–2), B: Tuukka Rask 26/29 torjuntaa, N: Pekka Rinne 28/31 torjuntaa.Buffalo–Montreal vl. 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)NY Rangers–Colorado 2–4 (2–2, 0–1, 0–1), A: Mikko Rantanen 1+0.Ottawa–Washington vl. 4–5 (1–1, 1–0, 2–3, 0–0, 0–1)Detroit–Minnesota 4–2 ( 0–0, 2–0, 2–2)Chicago–Pittsburgh 10–1 (5–0, 3–1, 2–0), P: Antti Niemi 9/13 torjuntaa (vaihtoon ajassa 9.16).Anaheim–Arizona 5–4 (1–2, 2–2, 2–0)Los Angeles–Philadelphia 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)Amur–Traktor 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)Admiral–Lada 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)Kunlun–Metallurg Mg vl. 2–3 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1)Salavat–Avangard 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)Neftehimik–Jugra ja. 4–5Helsinki Seagulls–Kataja Basket 80–90 (38–46), Kobrat–Tampereen Pyrintö 86–81 (41–42), Korihait–Kouvot 67–85 (30–44), KTP-Basket–Espoo United 90–70 (46–37), Vilpas–Kauhajoen Karhu 103–82 (52–39)., seurajoukkueiden Euroopan mestaruusturnaus Champions Cup:Miesten puolivälierät: Florbal Chodov, Tshekki–UHC Sparkasse Weissenfels, Saksa 8–4 (3–0, 2–1, 3–3), SV Wiler-Ersigen, Sveitsi–SPV, Suomi 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)Naisten puolivälierät: Herbadent, Tshekki–TPS, Suomi vl. 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 0–1), UHC Dietlikon, Sveitsi–Sveiva IB, Norja 4–0 (2–0, 2–0, 0–0), kv. Finlandia Trophy:Parien lyhytohjelma: 1) Cheng Peng/Yang Jin Kiina 70,93 pistettä.Miesten lyhytohjelma: 1) Mihail Koljada Venäjä 90,45, 2) Jin Boyang 87,15, 3) Adam Rippon USA 83,69,...13) Valtter Virtanen Suomi 58,28,...15) Bela Papp Suomi 48,26.Naisten lyhytohjelma: 1) Elizaveta Tuktamisheva Venäjä 67,82, 2) Maria Sostkova Venäjä 67,69, 3) Carolina Kostner Italia 67,45,... 13) Emmi Peltonen Suomi 49,62,... 18) Viveca Lindfors Suomi 43,12., Kanada, telinevoimistelun MM-kilpailut, miesten 6-ottelu: 1) Xiao Ruoteng Kiina 86,933 pistettä, 2) Lin Chaopan Kiina 86,448, 3) Kenzo Shirai Japani 86,431.Päänumerot: 5, 17, 28, 40, 44, Tähtinumerot: 1, 8.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 393 936,70 e, 5 oikein 98 395,50 e, 4+2 oikein 4 432,20 e, 4+1 oikein 256,20 e, 4 oikein 98,70 e, 3+2 oikein 60,90 e, 2+2 oikein 21,60 e, 3+1 oikein 18,20 e, 3 oikein 14,40 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 8,10 e.Jokerinumero: 2 3 1 1 3 7 6Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 25 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päiväarvonta (6.10.): 4, 6, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 37, 43, 44, 57, 60, 64, 67, 68. Kunkkunumero: 64.Ilta-arvonta (6.10.): 1, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 52, 57, 58, 60, 63, 66. Kunkkunumero: 30.16.15 Lentopallo N: LP Viesti-HPK19.10 Taitoluistelu: Finlandia Trophy14.00 Espanjan MM-ralli: EK1000.00 Espanjan MM-ralli (kooste)17.00 Liiga: TPS-KalPa15.30 Salibandyn Champions Cup: Classic-Chodov/Weissenfels18.30 Salibandyn Champions Cup: Falun-Wiler-Ersigen/SPV17.00 Ravit: Toto76, Tampere06.00 F1: Vapaat harj., Suzuka09.00 F1: Aika-ajot, Suzuka12.00 GP3: Espanja15.00 F2: Espanja11.30 ja 16.00 Tennis: ATP 500, Peking07.00 Tennis: ATP 500, Tokio15.00 Ravit: Toto76, Tampere19.00 SHL: Frölunda-Luulaja00.30 PGA Tour: Safeway Open14.30 U17 MM: Saksa-Costa Rica16.30 Pyöräily: Lombardian ympäriajo20.00 Snooker: European Masters14.00 Snooker: European Masters00.00 MLS: NY Red Bulls-Vancouver22.00 Brasilian liiga: Cruzeiro-Ponte Preta22.00 World Grand Prix of Darts00.00 World Boxing Super Series: Eubank Jr.-Yildirim02.05 NHL: Washington-Montreal05.05 NHL: Anaheim-Philadelphia02.05 NHL: Pittsburgh-Nashville05.35 NHL: San Jose-Los Angeles21.05 NHL: New Jersey-Colorado02.05 NHL: Carolina-Minnesota05.05 NHL: Calgary-Winnipeg21.05 NHL: New Jersey-Colorado02.05 NHL: Toronto-NY Rangers05.05 NHL: Vancouver-Edmonton15.00 European Tour