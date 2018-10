Päivän lehti 7.10.2018

Eri puolilta Suomea tulleiden asuttajien vaikutus näkyy Peräpohjolan murteissa

Noora Vaarala kaipasi esseessään (HS Kulttuuri 29.9.) taiteilijoiden Lappi-buumiin mukaan kielentutkijoita. Peräpohjalaismurteiden syntyhistoria on poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Alue on vanhaa Saamenmaata, jonne on tullut asuttajia eri puolilta Suomea ja Karjalaa.