Päivän lehti 7.10.2018

Ay-liike on unohtanut työttömät

Ammattiyhdistysliike on käynnistänyt massiivisen operaation Suomen laillista hallitusta vastaan. Hakaniemessä kolmikannalla ymmärretään sitä, että työntekijäjärjestöillä on veto-oikeus lain­säädännössä. Perustuslain mukaan lakien säätäminen on kuitenkin hallituksen ja eduskunnan vastuulla.