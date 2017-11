Päivän lehti 7.11.2017

Odotus Naton porstuassa ei anna turvatakeita

ei ole yllättynyt tuoreesta HS-gallupista (HS.fi 5.11.), jonka mukaan Suomen Nato-jäsenyyden hakemista vastustaa 59 prosenttia suomalaisista ja hakemisen kannalla on 22 prosenttia.”Naton jäsenyys herättää suomalaisissa nyt ehkä jopa aiempaa enemmän kysymysmerkkejä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin heittelehtivän käyttäytymisen takia. Trumpin Nato-linjasta on syntynyt epävarma kuva. Samoin Naton jäsenmaan Turkin demokratian ja oikeusvaltion vastainen kurssi ja sooloilu Venäjän kanssa on omalta osaltaan luonut huonoa kuvaa Natosta.””Kun johtavat poliitikot kiertävät ja lykkäävät kysymykseen tarttumista, suuri osa kansalaisista kokee asian kielteisenä. Johtavien poliitikkojen yleisin näkemys on, että Suomella pitää olla mahdollisuus tarvittaessa hakea Naton jäsenyyttä. Nyt se ei kuitenkaan ole ajankohtainen.””Toiselle kaudelleen pyrkivä tasavallan presidentti Sauli Niinistö katsoo, että mahdollinen Nato-jäsenyys vaatii neuvoa-antavan kansanäänestyksen. Niinistön näkemys merkitsee käytännössä sitä, että Suomen Nato-jäsenyys on poissa laskuista hyvin pitkälle tulevaisuuteen.”mukaan HS-gallupin tulos ei jätä jossiteltavaa.”Puolustusliiton jäsenyyttä vastustavat selvin numeroin kaikki kansanryhmät.””Suomi on valinnut liittoutumattomuuden tien. Se sopii varsinkin nyt, kun samassa linjassa on naapurimaa Ruotsi. Ruotsissa Nato-myönteisyys on kasvanut ja ensi syksyn parlamenttivaaleissa kysymys voi olla keskeinen vaaliteema.””Se, joka laskee, että Naton ulkopuolella oleminen olisi sinänsä Suomelle turvatakuu, erehtyy. Siksi Suomen asevoimien tulee pitää yllä uskottavaa valmiutta ja pelotetta yksin.””Yksi tapa viestiä tästä ovat yhteisharjoitukset. Suomi päättää itse missä ja kenen kanssa harjoittelee.””Naton porstuassa odottelu voi olla arassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa hyvä vaihtoehto, mutta pelkästään sen varaan ei voi rakentaa uskottavaa puolustusta.”kiittää pääjohtaja Mario Draghin luotsaamaa Euroopan keskuspankkia EKP:tä siitä, että keskuspankki on onnistunut ydintehtävässään ja antanut niin EU:lle kuin sen jäsenmaillekin tilaa hengittää ja ”vähän sekoillakin.””Poliitikkojen poukkoillessa sinne tänne on Draghin keskuspankki käytännössä pumpannut yli kaksi biljoonaa (yli 2 000 miljardia) euroa yhteisvaluutta-alueen talouteen. Eräiden arvioiden mukaan samalla on pelastettu seitsemän miljoonaa työpaikkaa.””Avainasemassa ovat myös poliitikot, joilta kaivattaisiin edes puolta siitä vastuullisuudesta, jota EKP on osoittanut. Poliitikot voisivat aloittaa tunnustamalla, että keskuspankki on toimillaan edistänyt myös yhteiskuntarauhaa.”