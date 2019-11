Päivän lehti 7.11.2019

Ihmisten solvaamisesta on tullut arkipäiväistä

Karjalainen kirjoittaa viharikosten määrän vähentymisestä Suomessa. ”Se on hyvä uutinen ja antaa toivoa sorakielisessä maailmassa. Ehkä me sittenkin opimme lopulta elämään ihmisiksi?” ”Huonoa hyvässä on, että – – seksuaalivähemmistöt ovat joutuneet entistä enemmän viharikosten kohteeksi.