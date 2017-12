Päivän lehti 7.12.2017

HSL:n reittimuutos huolestuttaa Vantaalla

HSL on tehnyt Lahdenväylän linjastosuunnitelman, joka vaikuttaa tuhansien vantaalaisten liikkumiseen. Tavoitteena on ”entistä paremmat yhteydet Itä-Vantaalle”. Suunnitelma toteutettaisiin niin, että suurin osa bussiliikenteestä päättyisi Kalasatamaan.



Muutoksia perustellaan sillä, että ”monet bussilinjat kulkevat Sörnäisten ja Rautatietorin välillä melko tyhjinä”. Oman tarkkailun perusteella yli puolet matkustajista jatkaa matkaansa Sörnäisiin asti, ja keskustasta tullessa bussi on Sörnäisissä jo puolillaan.



Ihmiset ovat huolissaan matka-aikojen pidentymisestä. Ainoa muutoksista jaettu tieto on HSL:n omilla sivuilla, jolloin palveluiden käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa jää marginaaliseksi. Onko tiedotuksen vähäisyys suunnitelmallista?



Anu Pia Järveläinen



Vantaa