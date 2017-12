Pääkaupunkiseudulta valmistumassa kirpeät terveiset valinnanvapaudesta – ”Asukkaat jäävät taka-alalle, kun fokus siirtyy hallintohimmeleihin ja massiivisiin organisaatiojärjestelyihin”

Päivän lehti 7.12.2017

Pääkaupunkiseudulta valmistumassa kirpeät terveiset valinnanvapaudesta – ”Asukkaat jäävät taka-alalle, kun fok

Pääkaupunkiseudulta

Helsingin

Helsingin

Vantaan

Espoossakin

on lähdössä sote-uudistuksen valinnanvapaudesta kohtuullisen kitkeriä terveisiä hallitukselle.Kaikissa kolmessa suuressa kaupungissa kaupunginhallitukset ovat nyt käsitelleet lausuntoja valinnanvapaudesta ja valtuustoihin asia etenee ensi viikolla. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus päätti kannastaan maanantaina.Isot kaupungit vetoavat esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jo tehtyihin tai meneillään oleviin uudistuksiin, joiden ne eivät toivo menevän myttyyn. Tulevan valinnanvapauden pelätään vaarantavan erityisesti kaikkein heikoimpien ja sairaimpien palvelut.”Vie vuosia, ennen kuin asukkaiden palvelut palautuvat edes nykyiselle tasolle”, Espoon lausuntoesityksessä maalaillaan.Hus puolestaan laskee, että valinnanvapauden toteutuminen pakottaisi jopa lopettamaan maakunnan muut sairaalat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.poliitikot ovat ottamassa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen kriittisen kannan.Asiaa maanantaina käsitellyt kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että ehdotettu malli ei välttämättä paranna palvelujen saatavuutta edes suurimmissa kaupungeissa ja saattaa heikentää etenkin paljon palveluja tarvitsevien hoidon laatua.Helsingissä ollaan myös huolissaan siitä, miten palvelujen pirstaloituminen vaikuttaa. Poliitikot kaipaisivat ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.Helsingin lausunnosta päättää virallisesti valtuusto 13. joulukuuta. Kaupunginhallituksessa kokoomus esitti oman ehdotuksensa lausunnoksi, mutta se ei saanut muilta puolueilta kannatusta.”Erityisesti muistisairaiden ja paljon palveluja käyttävien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta valinnanvapaus on haastavaa ja voi rikkoa toimivia hoitopolkuja ja kokonaisvaltaista palvelujen integraatiota”, Helsingin esityksessä mietitään.ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus puolestaan arvioi omassa lausunnossaan maanantaina, että valinnanvapauden toteuttaminen laajentamalla asiakassetelien käyttöä vaarantaisi päivystystoiminnan.Tämä voisi tarkoittaa jopa, että Uudenmaan maakunnan olisi pakko jopa lopettaa toiminta Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa tai ainakin niihin jäisi hyvin vähän toimintaa.Husin hallitus vaatii siksi, että valinnanvapaus pitäisi aluksi rajata vain perusterveydenhuoltoon.Huskin perustelee tätä sillä, että vakavasti sairaiden hoidon laatu vaarantuu valinnanvapauden myötä ja lisäksi sairaanhoitopiiri laskee kustannusten vain kasvavan. Hus huolehtii myös riittävistä resursseista yliopistosairaaloiden tutkimukseen ja opetukseen.lausunnossa valinnanvapauden laajentamista ei vastusteta.Kaupunginhallituksen jo käsittelemässä lausuntoehdotuksessa pohditaan kuitenkin, että uudistus uhkaa jakaa palvelut hyvin ja huonosti pärjäävien ihmisten palveluihin. Tällöin terveyserot eivät tietenkään kapene.Vantaallakaan ei pidetä todennäköisenä, että kustannukset valinnanvapauden myötä laskisivat. Lausunnossa huolehditaan myös siitä, että todellisuudessa vaihtoehtoja valittavaksi syntyisi vain suuriin kasvukeskuksiin.”Malli sisältää ristiriitaisuuksia ja epäkohtia, joita ei voi hyväksyä. Esitetty valinnanvapausmalli tarjoaa hyvin erilaiset mahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille tehdä itselleen edullisia valintoja sosiaali- ja terveyspalveluissa”, esityksessä Vantaan lausunnoksi sanotaan.lausunto odottaa vielä valtuuston käsittelyä 11. joulukuuta.Kaupunginhallituksesta yksimielisenä lähteneessä ehdotuksessa Espoon lausunnoksi toivotaan valinnanvapauden toteuttamista asteittain. Ja niin, että aloitetaan jostain muualta kuin suurista kaupungeista. Ja vielä mieluummin niin, että suuret kaupungit voivat edelleen tuottaa perustason palveluja joko itse, ostamalla yhdessä tai yhdessä muiden kuntien kanssa.Valinnanvapaus sinänsä on Espoon lausunnon mukaan tärkeää ja ihan toteutettavissa. Espoonkin lausunnossa mietitään heikoimmassa asemassa olevia kaupunkilaisia ja palvelujen sovittamista yhteen.”Sote-uudistustuksessa asukkaat jäävät taka-alalle, kun fokus pyrkii kerta toisensa jälkeen siirtymään hallintohimmeleihin ja massiivisiin organisaatiojärjestelyihin”, Espoon esityksessä kuvaillaan.