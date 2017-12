Päivän lehti 7.12.2017

Vantaa suunnittelee isoa terveysasemaa Tikkurilan Jokiniemeen

suunnittelee uutta isoa sosiaali- ja terveysasemaa Tikkurilan aseman tuntumaan Jokiniemeen.Hyvinvointikeskukseksi nimettyyn hankkeeseen ollaan keskittämässä myös suun terveydenhuoltoa, Vantaan työterveyttä ja erikoissairaahoitopiiri Husin laboratorio ja röntgen-palveluita sekä muita hyvinvointipalveluita yhteensä 20 toimipaikasta.Tontti Tikkurilan aseman pohjoisen alikulun itäpäässä on kaupungin oma.uudelle hyvinvointikeskukselle on syntynyt sen vuoksi, että nykyinen Kielotien sosiaali- ja terveysasema on väestönkasvun vuoksi käynyt ahtaaksi.Jokiniemen hyvinvointikeskus olisi suuruudeltaan 31 500 neliötä, ja sinne sijoittuisi yhteensä 960 työntekijää.Rakennus valmistuisi kaupungin kiinteistöyhtiö VTK Kiinteistöjen nimiin. Hyvinvointipalvelut olisivat talossa vuokralla.Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee uuden hyvinvointikeskuksen perustamista tiistaina. Jos suunnittelu- ja rahoitus järjestyvät hyvinvointikeskus voisi valmistua vuonna 2021.