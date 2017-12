Päivän lehti 7.12.2017

Suomen menestyksestä on syytä olla ylpeä

Savon Sanomat

pohtii sitä, kuinka Suomen matka tähän päivään on ollut monivaiheinen ja sataa vuotta paljon pidempi.”Uutta huomenta alettiin tosissaan haaveilla 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien autonomisessa suuriruhtinaskunnassa, missä talous ja kulttuuri saattoivat kehittyä enimmäkseen rauhassa yli sadan vuoden ajan Krimin sotaa lukuun ottamatta.”Kansallisromantiikka ja kansallisvaltioaate valtasivat Suomen, mikä oli osa kansainvälistä aatevirtausta. Syntyi ihanne suomalaisuudesta. Yksi keskeisistä ihanteiden sanoittajista oli Johan Ludvig Runeberg, jonka vuonna 1848 ruotsiksi laatima runo Maamme vakiintui vähitellen rakastetuksi kansallislauluksi. On vain ilo, että toisen säkeistön synkkä ennustus Suomen jäämisestä köyhäksi ei toteutunut.””Autonominen Suomi sai oman rahan, markan, vuonna 1860. Suomen kielen asema virallistui 1863. Mutta itsenäisyys eli oikeus päättää omista asioistaan puuttui. Lopulta Venäjän vallan­kumouksen keskellä Suomi sai itsenäisyyden, jota piti puolustaa ensin sisällis­sodassa ja sen jälkeen vielä vuosina 1939–1945 talvi­sodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa.””Suomen tarina on ihme. Nykyisen kaltaista Suomea eivät edes optimistisimmat itsenäisyysihmiset olisi osanneet kuvitella. Alistetusta asemasta ja köyhyydestä maailman eturivin maaksi on saavutus, jota sopii tänään ihastella ja juhlia.”kirjoittaa siitä, kuin­ka Suomesta on sadassa vuodessa tullut monella mittarilla menestystarina.”Sata vuotta sitten Suomi onnistui käyttämään hyväkseen ensimmäisen maailmansodan, Venäjän keisarivallan kukistumisen ja vallankumousten avaaman ikkunan, josta ulos tuli uusi eurooppalainen tasavalta.””Suomi saa toistuvasti tunnustusta peruskoulusta, kilpailukyvystä, kor­ruption vähäisyydestä, viranomais­toiminnan luotettavuudesta, tasa-arvosta ja vaikkapa hyvinvoinnin jakautumisesta ja ympäristönsuojelusta.””Kehut eivät tarkoita, etteikö ongelmia yhä olisi. Työttömyyttä on liikaa, samoin syrjäytyneitä vanhuksia ja kouluttamattomia nuoria. Alueellinen epätasa-arvoisuus vaivaa niin maakuntia kuin kaupunkien osiakin. Julkinen talous on velkaantunut, kestävyysvaje uhkaa paheta so­siaali- ja terveysmenojen kasvaessa. Listaa voisi jatkaa pitkään.””Itsenäisyyden ensimmäinen vuosi opetti, että jyrkät sosiaaliset ja poliittiset jakolinjat vievät perikatoon. Niitä ei pidä tieten tahtoen syventää. Suomea on rakennettava edelleen yhdessä, ­demokratiaan, oikeusvaltioon, sananvapauteen, tasa-arvoon, kansainvälisyyteen ja kanssaihmisistä välittämiseen uskoen.”