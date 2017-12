Päivän lehti 7.12.2017

Keskiviikon tulospörssissä muun muassa golfia, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Curling

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Raviurheilu

Salibandy

Painonnosto

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Tshekki: Olympiakarsintaturnaus, 2. päivä:Naiset: Suomi–Kiina 0–9, Tshekki–Latvia 9–5, Saksa–Tanska 7–9. Italia–Suomi 7–4, Saksa–Tshekki 10–7, Kiina–Latvia 11–5.Tilanne kolmen kierroksen jälkeen: 1) Kiina 3 voittoa–0 tappiota, 2) Tanska 2–0, 3) Italia 1–1, 4) Tshekki, Saksa ja Latvia 1–2, 7) Suomi 0–2.Seuraavat ottelut: 7.12. Kiina–Italia, Tanska–Tshekki, Latvia–Suomi.Miehet: Venäjä–Suomi 6–9, Italia–Kiina 5–10, Hollanti–Saksa 3–4, Tanska–Tshekki 10–4, Hollanti–Suomi 8–4, Tanska–Kiina 5–3, Venäjä–Italia 5–6, Saksa–Tshekki 8–4.Tilanne kolmen kierroksen jälkeen: 1) Kiina, Tanska, Saksa ja Italia 2–1, 5) Tshekki, Suomi, Hollanti ja Venäjä 1–2.Seuraavat ottelut: 7.12. Venäjä–Tshekki, Kiina–Hollanti, Italia–Saksa, Suomi–Tanska., Arabiemiraatit: Naisten Euroopan-kiertueen kauden päätöskilpailu, palkintoarvo 500000 dollaria:Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 72:67 lyöntiä (5 lyöntiä alle parin): Supamas Sangchan Thaimaa,68 (–4): Kelsey MacDonald Skotlanti, Nanna Koerstz Madsen Tanska, Minea Blomqvist-Kakko Suomi, Noora Tamminen Suomi, Celina Yuan Australia.Mestarien liiga, lohkovaiheen päätösottelut keskiviikkona:E-lohko:Liverpool, Englanti–Spartak Moskova, Venäjä 7–0 (3–0)4. Philippe Coutinho rp. 1–0, 15. Coutinho 2–0, 19. Roberto Firmino 3–0, 47. Sadio Mané 4–0, 50. Coutinho 5–0, 76. Mané 6–0, 86. Mohamed Salah 7–0.Maribor, Slovenia–Sevilla, Espanja 1–1 (1–0)10. Marcos Tavares 1–0, 75. Ganzo 1–1.F-lohko:Feyenoord, Hollanti–Napoli, Italia 2–1 (1–1)2. Piotr Zielinski 0–1, 33. Nicolai Jörgensen 1–1, 90+1. Jeremiah St. Juste 2–1.Ulosajo: 83. Tonny Vilhena Feyenoord.Shahtar Donetsk, Ukraina–Manchester City, Englanti 2–1 (2–0)26. Bernard 1–0, 33. Ismaily 2–0, 90+2. Sergio Agüero 2–1.G-lohko:Porto, Portugali–Monaco, Ranska 5–2 (3–0)9. Vincent Aboubakar 1–0, 33. Aboubakar 2–0, 45. Yacine Brahimi 3–0, 61. Kamil Glik rp. 3–1, 65. Alex Telles 4–1, 78. Radamel Falcao 4–2, 88. Francisco Soares 5–2.Ulosajot: 38. Felipe Porto, 38. Rachid Ghezzal Monaco.Leipzig, Saksa–Besiktas, Turkki 1–2 (0–1)10. Alvaro Negredo rp. 0–1, 87. Naby Keita 1–1, 90. Talisca 1–2.H-lohko:Real Madrid, Espanja–Dortmund, Saksa 3–2 (2–0)8. Borja Mayoral 1–0, 12. Cristiano Ronaldo 2–0, 43. Pierre-Emerick Aubameyang 2–1, 49. Aubameyang 2–2, 81. Lucas Vazquez 3–2.Tottenham, Englanti–Apoel Nikosia, Kypros 3–0 (2–0)20. Fernando Llorente 1–0, 37. Son Heung-min 2–0, 80. Georges-Kévin N'Koudou 3–0.: Columbus–New Jersey 1–4 (1–1, 0–2, 0–1), Pittsburgh–NY Rangers 3–4 (1–1, 1–2, 1–1), P: Olli Määttä 0+1. Montreal–St. Louis 3–4 (1–1, 1–2, 1–1), Detroit–Winnipeg 5–1 (2–0, 0–1, 3–0), W: Patrik Laine 1+0. Tampa Bay–NY Islanders 6–2 (2–0, 3–2, 1–0), Dallas–Nashville 2–5 (0–1, 0–4, 2–0), D: Kari Lehtonen 15/17 torjuntaa, N: Juuse Saros 43/45 torjuntaa.Colorado–Buffalo 2–4 (0–0, 1–2, 1–2), C: Mikko Rantanen 0+1. Vancouver–Carolina 3–0 (0–0, 2–0, 1–0), Los Angeles–Minnesota 5–2 (0–0, 1–2, 4–0), Las Vegas–Anaheim vl. 4–3 (2–0, 0–3, 1–0, 0–0, 1–0), LV: Erik Haula 1+2.: Ak Bars–SKA ja. 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)SKA: Mikko Koskinen 26/28 torjuntaa.Neftehimik–Dinamo Mn 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)HK Sotshi–Lokomotiv ja. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1)LJ: Petri Kontiola 1+0.Europe Cup:C-lohkon päätöskierrosta: Mornar Bar, Montenegro–Kataja Basket 76–71 (36–42)Kataja: Damier Pitts 14/7, Tommi Huolila 14/3, Atte Perttu 9/2, Tim Williams 8/8, Wesley Saunders 7/6, Alex Washington Marzette 6/3, Ilari Seppälä 5/2/6 syöttöä, Daniel Bejerano 5/3, Jesse Niemi 3/3.Kataja voitti kuudesta ottelustaan neljä ja etenee lohkokakkosena I-jatkolohkoon, jonka muut joukkueet ovat venäläinen Nizhni Novgorod, ranskalainen ESSM Le Portel ja turkkilainen Istanbul BSSK. Jatkopelit alkavat 20. joulukuuta.: Toto 65:1. ponilähtö, 1600 m ULHO:n SuperStar: 1) H.G. Loreen/Pinja Iltanen 59,6, 2) Ai.Ka. Awa 56,8.1. lähtö, lv 2100 m: 1) Alegria/Kenneth Danielsen 17,5 (6,5), 2) Cyris Lane 18,5 (4,8).3) Callela Fleming 19,0 (2,84).4) Tea's Flower 19,6 (14,27). Toto (9-3-1): 6,50 1,58-2,16-1,39 15,36.2. lähtö, sh 2100 m: 1) Bietro/Olli Koivunen 30,6 (2,77), 2) Valhalla 30,8 (7,49).3) Epione 31,5 (11,66).4) Picara 31,5 (19,34).poissa: 15. Toto (7-12-13): 2,77 1,60-2,12-2,12 20,25.3. lähtö, lv 2100 m: 1) Over And Out/Seppo Markkula 15,2a (2,7), 2) Leader Aria 15,3a (3,3).3) Catahecassa Zest 15,7a (8,19).4) Golda Osbourne 16,1a (10,99).poissa: 5. Toto (10-2-9): 2,70 1,33-1,43-1,60 3,94.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Grainfield Oliver/Jukka Torvinen 15,1a (1,36), 2) Victory Pilot 15,4a (11,74).3) Oliwer Hip 15,6a (22,22).4) Sacramento S 15,6a (19,3). Toto (5-2-3): 1,36 1,11-1,53-1,70 2,38.5. lähtö, Toto65-2, lv 2100 m Black Horse ULHO Uudenmaan Upein -karsinta oriit/ruunat: 1) Lexus Dream/Ari Moilanen 15,0a (1,89), 2) Deangelo 15,3a (19,38).3) BWT Caesar 15,4a (28,3).4) Johnny Flame 15,4a (12,83). Toto (7-1-2): 1,89 1,20-1,99-1,88 5,66.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Silvester/Olli Koivunen 16,4a (2,08), 2) Krampus 16,5a (4,33).3) Prayer Blessing 16,6a (15,92).4) Speak Of The Devil 16,7a (24,74).poissa: 3, 9, 12. Toto (1-2-5): 2,08 1,23-1,29-2,02 4,29. Toto4 voitto-osuus: 2,00.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Black Horse ULHO Uudenmaan Upein -karsinta tammat: 1) EL Fitzgerald/Tapio Perttunen 14,7a (32,11), 2) MAS Bella 14,7a (24,35).3) Willow Pride 14,8a (2,16).4) Käthy 14,8a (4,77).poissa: 5, 12. Toto (9-7-1): 32,11 4,57-5,74-1,45 259,95. Toto4 voitto-osuus: 48,50. Troikka: 2439,02.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Stonecapes Poe/Ari Moilanen 15,0a (1,73), 2) Jackpot Aria 15,2a (5,81).3) Brown Recluse 15,3a (6,08).4) Eyeclass 15,5a (29,09).poissa: 4. Toto (6-5-7): 1,73 1,15-1,31-1,57 4,43. Toto4 voitto-osuus: 53,60.1. nuoret-lähtö, 2100 m: 1) Muscle Beach/Tuomas Korvenoja 24,6 x, 1) Vauhti-Veikka/Arto Hammar 42,9, 2) Callela Easyman 32,0 x, 2) Henrika Kultamaa 45,7 x.poissa: 1, 3, 5, 6.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Laura Vixi*/Tuomas Korvenoja 13,8a (1,79), 2) Arnold Halm 13,8a (42,42).3) Por Nie Rock 14,1a (6,08).4) Tiger Shark 14,7a (26,08).poissa: 1, 6. Toto (7-8-11): 1,79 1,21-2,45-1,64 31,27. Toto4 voitto-osuus: 60,10. Troikka: 137,86. Päivän Duo: 6-7, kerroin: 2,75.Toto4 pelivaihto 34227,00 e, voitto-osuus 60,10 eToto65 pelivaihto 220111,74 e, voitto-osuus 55,60 ePelivaihto 474443,59 e, yleisöä 1100., Slovakia: Naisten MM-turnaus:Puolivälieriä: Ruotsi–Latvia 21–0 (7–0, 7–0, 7–0), Tshekki–Puola 10–4 (5–0, 1–2, 4–2)Seuraavat ottelut: 7.12. puolivälierät Suomi–Slovakia, Sveitsi–Norja, 8.12. välierät Suomi/Slovakia–Sveitsi/Norja, Ruotsi–Tshekki.Muut sijoitusottelut:Ottelu 15. sijasta: Australia–Singapore 4–3 (2–2, 0–0, 2–1), ottelu 13. sijasta: Japani–Thaimaa 2–4 (1–2, 0–1, 1–1), sijat 9–12: Viro–Tanska 2–4 (0–0, 0–3, 2–1), USA–Saksa 7–10 (1–4, 4–2, 2–4).Seuraavat ottelut: 7.12. ottelu 11. sijasta Viro–USA, ottelu 9. sijasta Tanska–Saksa., USA: MM-kilpailut:Miehet, yli 105 kg: 1) Lasja Talakhadze Georgia 477 (ME) (tempaus 220 ME+työntö 257).Suomen Teemu Roininen jäi työnnössä ilman tulosta.Naiset:90 kg: 1) Anastasiia Hotfrid Georgia 265 (120+145), ...9) Meri Ilmarinen Suomi 226 (102+124).Päiväarvonta (6.12.): 1, 3, 5, 10, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 35, 42, 44, 56, 63, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 35.Ilta-arvonta (6.12.): 3, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 37, 44, 54, 57, 59, 60, 66. Kunkkunumero: 44.Myöhäisarvonta (6.12.): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 23, 26, 27, 37, 40, 45, 52, 53, 54, 61, 70. Kunkkunumero: 61.(6. 12.): 8 2 0 3 2 4 6.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 16 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (6.12.): 5, 8, 9, 21, 34, 47. Vikingnumero: 7. Plusnumero: 7.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 248 791,30 e, 5+1 oikein 37 726,80 e, 5 oikein 567,70 e, 4+1 oikein 48,80 e, 4 oikein 23,00 e, 3+1 oikein 7,10 e, 3 oikein 3,80 e.Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 188 634,00 e, 5 oikein 2 838,50 e, 4+1 oikein 244,00 e, 4 oikein 115,00 e, 3+1 oikein 35,50 e, 3 oikein 19,00 e, Plus oikein 5,00 e.16.00 Taitoluistelun GP: Nagoya18.00 Salibandyn naisten MM-puolivälierä20.00 Eurooppa-liiga: Atalanta-Lyon05.30 NBA: Utah-Houston18.30 Liiga: Sport-Kärpät22.05 Eurooppa-liiga: Arsenal-Bate Borisov19.00 Ravit: Toto 4, Jyväskylä20.00 SHL: Färjestad-Växjö15.00 ja 21.00 Snooker: UK Championship11.15 Taitoluistelun GP: Nagoya20.50 FIFA Ballon d’Or -gaala03.25 NFL: Atlanta-New Orleans13.30 F1-veneet: Aika-ajot, Abu Dhabi21.30 Koripallon Euroliiga: Baskonia Vitoria-Malaga02.35 NHL: Tampa Bay-Colorado02.35 NHL: Montreal-Calgary05.35 NHL: Los Angeles-Ottawa18.30 KHL: Jokerit-Dynamo Moskova02.35 NHL: Florida-Winnipeg05.35 NHL: San Jose-Carolina18.30 KHL: Jokerit-Dynamo Moskova02.05 NHL: Pittsburgh-NY Islanders05.05 NHL: Vancouver-Philadelphia10.30 ja 14.00 European Tour: Joburg Open