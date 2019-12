Päivän lehti 7.12.2019

Nyrkkeilyn raskaansarjan MM-ottelun alla riittää kummasteltavaa: Saudi-Arabia, yllätysmestarin älyttömyyksiin

”Rytinää viidakossa” (Rumble in the Jungle) on yksi nyrkkeilyhistorian tunnetuimmista otteluista. Se käytiin silloisen Zairen pääkaupungissa Kinshasassa. Raskaansarjan MM-ottelussa kohtasivat puolustava mestari George Foreman ja entinen mestari Muhammad Ali.