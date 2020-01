Päivän lehti 8.1.2020

Myös Opelin mainoslause joutui pilkan kohteeksi

Mielipidesivulla (HS 28.12.) väitettiin, ettei mainoslause ”Look at Opel now” olisi joutunut pilkan kohteeksi. Asia on päinvastoin. Heti kun iskulause aikoinaan lanseerattiin, näin lehdessä kuvan romuttuneesta tai ojaan ajetusta Opelista, ja tekstinä oli juuri tuo ”Look at Opel now”.