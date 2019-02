Päivän lehti 8.2.2019

Laulaja Robin tuli takaisin keikkatauoltaan

Robin, 20, teki näyttävän paluun keikkatauoltaan viime lauantaina Emma-gaalassa, jossa palkitaan suomalaisia artisteja. Hän esiintyi uudella hittikappaleellaan I’ll Be With You, joka on artistin ensimmäinen laulu englanniksi. Se on Robinin esiintymiskieli myös jatkossa.