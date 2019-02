Päivän lehti 8.2.2019

Lastenhoidon voi järjestää myös yhdistyspohjalta

Viime päivinä Suomessa on kohistu yksityisten hoivakotien ja Helsingissä yhden päiväkotiyrittäjän vääristä ja jopa lainvastaisista toimista. Molemmissa tapauksissa on nostettu esiin kysymys, voiko laadukasta hoitoa tuottaa yritys, jonka tavoitteena on kasvattaa liikevoittoaan.