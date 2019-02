Päivän lehti 8.2.2019

Lastensuojelustakin on tullut bisnestä

On hyvä, että vanhusten huonoa hoitoa on vihdoinkin alettu tutkia. Myös lastensuojelun ala-arvoista laitoshoitoa pitäisi selvittää. On paljon lastensuojelulaitoksia, joissa lasten kohtelu on täysin välinpitämätöntä. Monissa laitoksissa lapsille ei kyetä asettamaan rajoja.