Päivän lehti 8.2.2019

Onko vanhuksilla toivoa?

Onko vanhuksilla toivoa tässä markkinavetoisessa yhteiskunnassa? Ihminen on syntynyt sydämessään toivo, jonka turvin hän tähtää tulevaisuuteen, niin sairaana kuin vanhanakin. Toivossa on uusi aamu, inhimillinen kohtaaminen ja apu. Myös tervehtymisestä voi olla vielä toivoa. Toivossa on hyvä elää.