Päivän lehti 8.2.2019

Kumpia on enemmän, fiksuja vai tyhmiä? Miten kauan lumihiutale putoaa?

Onko maailmassa enemmän fiksuja vai tyhmiä ihmisiä? Eemeli Kajantie, 7 Tilastollisesti eniten on keskimääräisen fiksuja ihmisiä, koska keskivertoja on aina eniten. Arkea ajatellen suuri enemmistö ihmisistä on fiksuja.