Päivän lehti 8.3.2019

Saastuttaminen pitää lopettaa

Olen vielä pieni, mutta toivon, että ihmiset siistivät maapallon ennen kuin on liian myöhäistä. Ihmisten on ymmärrettävä, että joka paikkaan ei voi ajaa autolla, koska siitä tulee pakokaasuja. Muovia ja sen käyttöä on vähennettävä.