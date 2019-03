Päivän lehti 8.3.2019

Miksi linnut heräävät aikaisin? Miten kaikki aine on muodostunut?

Miksi linnut heräävät niin aikaisin? Eemil Häkkinen, 4 Valtaosa linnuista on tosiaan äänessä ja liikkeellä aikaisin aamulla. Siihen on useampi syy. Ensinnäkin aamuisin tuulee heikommin kuin päivisin. Lintujen laulu kantaa tyynellä säällä kauemmaksi, joten aamulla on tärkeää olla äänessä.