Kaikkien taiteilijoiden tulisi ottaa kantaa, sanoo säveltäjä Kalevi Aho, 70, jolta ei sanottava lopu musiikissaankaan

Päivän lehti 8.3.2019

Kaikkien taiteilijoiden tulisi ottaa kantaa, sanoo säveltäjä Kalevi Aho, 70, jolta ei sanottava lopu musiikiss

Säveltäjä Kalevi Aholla on mukanaan uusimman sinfoniansa partituuri, koska hän on juuri kertonut teoksesta Rondo-lehdelle. 17. sinfonian kantaesitys on huhtikuussa Lahdessa. Aho on kirjoittanut sinfonian lyijykynällä suoraan partituuriksi, ilman luonnosvaihetta.