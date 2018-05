Saara Aallon unelma on lähellä toteutumistaan – mutta ensin hänen pitää selviytyä jatkoon Euroviisujen semifinaalista

Päivän lehti 8.5.2018

Saara Aallon unelma on lähellä toteutumistaan – mutta ensin hänen pitää selviytyä jatkoon Euroviisujen semifin

Lissabon No, miltä se tuntuu, kun yksi elämän suurimmista unelmista toteutuu? Saara Aalto miettii. Hän on ollut nyt viikon Lissabonissa valmistautumassa esitykseen, josta hän on elämässään haaveillut pitempään kuin mistään muusta.