Päivän lehti 8.5.2020

Barbie Gayen laulaman kappaleen nimi oli My Boy Lollipop

Torstaina 7. toukokuuta sivulla B 4 kerrottiin virheellisesti, että Barbie Gaye olisi laulanut vuonna 1956 My Girl Lollypop -nimisen kappaleen. Todellisuudessa laulun nimi oli jo tuolloin My Boy Lollipop. My Girl Lollypop oli kappaleen alkuperäinen nimi.