Päivän lehti 8.6.2018

Stubb matkaa Turkuun tukemaan Orpoa – ”Ihan samat tyypit ovat siellä jälleen venettä keikuttamassa”

Kokoomuksen puoluekokous on viikonloppuna Turussa, ja Alexander Stubb kertoo suuntaavansa sinne iloisin mielin. Hänen mielestään on tärkeää, että hän on paikalla entisenä puheenjohtajana osoittamassa tukeaan istuvalle puheenjohtajalle ja puolueelle.