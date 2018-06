Päivän lehti 8.6.2018

Graceful Swamp on varmoista varmin

Viikon varma Avauskohteen Graceful Swamp on koko vuoden varmimpia voittajia. Erkki-Pekka Mäkisen valmennettava on kolmevuotiaiden kuningas. Nyt ei ole edes kovimmat haastajat viivalla, joten Ari Moilasen ajokin sauma on ainakin 90 %. Costello (kohde 5) oli alkukauden kestovarmamme.