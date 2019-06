Päivän lehti 8.6.2019

Näe ja koe Helsinki

Kaupunkifestivaali Feel Helsinki on Taideyliopiston tuottama yhden päivän tapahtuma, jossa voi nauttia musiikista, tanssista, teatterista, kuvataiteesta, työpajoista ja keskusteluista. Myös perheen pienimmät on otettu huomioon. Festivaalin teemana on vastuullisuus.