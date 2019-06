Päivän lehti 8.6.2019

Le Gros Billin kiri puree Killerillä

Killerin Eliitti päättää viikon Toto 75 -rivin. Perinteikäs kilpailu on laihempien vuosien jälkeen taas arvoisellaan tasolla. Nyt 25 000 euron ykköspalkintoa tavoittelee tasainen katras, josta HS:n vihjeeseen mahtuu nelikko Lexus Dream, T.Rex, Workout Wonder ja Top Of The World.