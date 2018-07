Päivän lehti 8.7.2018

Uusiin raitiovaunuihin tarvitaan lisää kädensijoja

Helsingin uusissa raitiovaunuissa on vaikea löytää tukea seisottaessa. Ruuhkassa vaunut täyttyvät ääriä myöten, mutta monissa kohdissa matkustaja ei löydä kädensijaa. Vanhoissa vaunuissa on poikkitangot katon alla, mutta uusissa vaunuissa on vain pystytangot.