Päivän lehti 8.9.2018

Helsinkiin on perustettu arabiankielinen radioasema, jota kuunnellaan ulkomaillakin – Sen nimi on Espoo FM

Kello on viisi iltapäivällä. Ruutuun ilmestyy nainen, joka alkaa lukea uutisia televisiosta tuttuun tapaan. Uutisten kieli on arabia, ja äänessä on Espoo FM:n uutisankkuri Esraa Ismaeel Saed. Helsingissä on noin puolen vuoden ajan toiminut radioasema, joka lähettää arabiankielistä ohjelmaa.