HS-analyysi: Väinö Linna suututti 1960-luvulla historioitsijat ja Laura Lindstedtiä syytettiin kulttuurisesta omimisesta – Suomessa romaani jaksaa yhä kiihdyttää

Päivän lehti 8.10.2017

HS-analyysi: Väinö Linna suututti 1960-luvulla historioitsijat ja Laura Lindstedtiä syytettiin kulttuurisesta

”Teos on

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vaatimukset

Kun

Kirjailija

Entä jos

Viimeistä

Näin suuri