Päivän lehti 8.10.2017

Mummoilla ja vaareilla on aikaa auttaa lukemaan

Viime päivien

lukutaitoa koskevissa mielipide­kirjoituksissa on kaikissa hieman yksipuolinen, rajoittunut näkökulma. Toki lapsi oppii siitä, kun hänelle luetaan. Mutta huomattavan paljon parempi tapa on antaa lapsen itsensä lukea ääneen aikuiselle. Aikuinen seuraa tekstiä, selittää vaikeat sanat ja synonyymit, opettaa ymmärtämään lauseen sisällön.Käännytäänpä senioriosaston puoleen. Houkutellaan kaikkiin peruskouluihin ala-asteelle muutama mummo ja vaari apuun. Heillä on aikaa ja taitoa kuunnella tokaluokkalaisia lukemi­sessa. Heillä on aikaa kannustaa lasta, tukea ja auttaa. Auttaa lasta luottamaan itseensä.Kotona sitä tukea ja apua ei ehkä ole aina saatavilla riittä­västi.Vieraan mummon tai vaarin kanssa touhutessa jännitteitä on paljon vähemmän ja lapsi ­nappaa vain rusinoita pullasta. Lempeät ryppyiset kädet, kuulevat silmät ja näkevät korvat ovat oiva tuki opettajalle.Rohkeat rotarit, sympaattiset leijonat ja taitavat martat löytävät hyvin nopeasti koulusta aivan uuden maailman, jossa on hyvä käydä kerran pari viikossa. Voi sorvata, hitsata, laittaa lankaa neulansilmään, opettaa kädentaitoja, ottaa syliin, ­pyyhkiä kyynelen, opettaa hyviä tapoja ja kertoa vanhoista ­ajoista.Antakaa vieraalle lapselle omaa aikaanne, se kannattaa. Tulkaa rohkeasti mukaan vapaaehtoistoimintaan kouluihin.