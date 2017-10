Päivän lehti 8.10.2017

Onko luonnonkalojen pitäminen akvaarioissa kiellettävä?

Eläinsuojelulain

uudistukseen liittyen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on julkistanut kannanoton, jossa esitetään kiellettäväksi luonnosta pyydettyjen selkärankaisten eläinten ottaminen lemmikiksi. Kielto koskisi muun muassa trooppisia luonnonkaloja. Minkään muun maan lainsäädännössä ei ole vastaavanlaista kieltoa.Kannanottoa perustellaan muun muassa näin: ”Luonnosta lemmikiksi otettaville eläimille aiheutuu suurella todennäköisyydellä stressiä. On mahdollista, että luonnonvaraisen eläimen sopeutuminen elämään lemmikkinä ei sekään suju ­ongelmitta vaan voi aiheuttaa eläimelle merkittävää stressiä.”Luonnonkalojen osalta väittämät eivät perustu tieteelliseen todistusaineistoon eivätkä hoitokokemuksiin. Trooppisia kaloja on pidetty ja viljelty akvaa­rioissa jo yli sadan vuoden ajan, ja tietämys niiden hoidosta on karttunut.Luonnosta pyydettyjen kalojen tarkkailu akvaariossa ja niiden viljely tuovat eri kalalajien käyttäytymisestä ja elinvaatimuksista jatkuvasti myös sel­laista uutta tietoa, jota on mahdotonta tutkia luonnonvesissä. Lisäksi luonnonkaloja tarvitaan ylläpitämään riittävän monimuotoista perimää viljelykaloissa sekä geenipankkina.Kannanotto saattaa luonnonkalat eriarvoiseen asemaan viljeltyihin kaloihin ja muihin lemmikki- ja harrastuseläimiin nähden. Valtaosa akvaariokaloista viljellään tropiikissa suurissa ­ulkoaltaissa, jotka vastaavat ­veden laadultaan ja ympäris­töltään luonnonvesistöjä, poikkeuksena vain ravinnon riittävyys ja vihollisten puuttuminen.Luonnonkalat käyvät läpi myös saman kuljetus- ja sopeuttamisketjun pyynnistä harrastajalle kuin viljelylaitoksissa kasvatetut kalat. Sitä paitsi stressiä kokevat kaikki muutkin harrastuseläimet esimerkiksi kuljetuksissa näyttelyihin ja kilpailuihin.Kalojen pyyntiin luonnosta liittyy myös huomattavia yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ekologisia ja poliittisiakin ulottuvuuksia, eikä niitä voi sivuuttaa pelkästään kalayksilön todennäköiseen stressiin vedoten.