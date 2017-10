Päivän lehti 8.10.2017

Sipoon kotihoito otti vastuun vanhempieni arjesta

Haluan

antaa sylillisen ruusuja Sipoon kotihoidolle, joka mahdollisti vanhempieni toiveiden mukaista elämää heidän omassa kodissaan. Vanhempani ovat 85-vuotiaita ja sairastavat muistisairautta. Isäni tapaturma muutti tilanteen ja teki kotona asumisen lopulta mahdottomaksi.Vuosia sitten kävimme vanhempieni kanssa keskustelun siitä, kuinka he haluavat järjestää vanhuutensa. Heidän toiveensa oli asua kodissaan sinne ostettavien palvelujen turvin niin pitkään kuin mahdollista.Sipoon kotihoito alkoi toimia muutama vuosi sitten vaivattomasti. Soitin omaisena puhelun, johon vastattiin kesken henkilökunnan koulutuspäivän. Kerroin, etteivät vanhempani enää kyenneet hallitsemaan lääkkeidensä annostelua. Seuraavana päivänä sain puhelun: kotihoito kertoi ottaneensa vanhempieni lääkkeet huostaansa ja käyvänsä vastedes ­jakamassa ne kahdesti päivässä. Loistavaa haltuunottoa ja vastuuntuntoa: pitkiä neuvotteluja ei tarvittu.Kotihoito otti lisää vastuuta vanhempieni arjessa selviytymisestä heidän tarpeidensa mukaan, ilman erillisiä neuvotteluja ja omaisten pyyntöjä. Viikoittainen suihkupäivä sekä vaatteiden ja lakanoiden vaihto ja pesu tulivat minulle ihanana yllätyksenä. Kotihoito sai myös siivouspalvelun käymään vanhempieni kodissa – palvelun, jota minä en omaisena saanut puhuttua todeksi. Kauppapalvelu järjestyi, kun kauppareissut yli vilkkaasti liikennöidyn tien alkoivat olla uhkana turvallisuudelle. Kotikäynnit lisääntyivät kolmeen kertaan päivässä, kun vanhempieni ruoanlaitto ei enää onnistunut. Ihanaa joustavuutta asiakkaan tarpeiden mukaan.Siis iso kiitos Sipoon koti­hoidolle. Muut kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut jatkavat vanhemmistani huolehtimista – ja varmaankin yhtä hyvin.Sipoo on keskisuuri kunta pääkaupunkiseudun kupeessa. Toivoisi monen muun kunnan ottavan esimerkkiä hyvistä käytänteistä. Palvelu on asiakas­lähtöistä ja joustavaa.