Päivän lehti 8.10.2017

Kaupunginjohtajat antavat hallitukselle kyynärpäätä

Turun Sanomat

Aamulehden

ottaa kantaa Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) johdolla järjestettyyn suurimpien kaupunkien pormestarien tapaamiseen.”Ainakin päähallituspuolue keskustassa arvioidaan, että Vapaavuorella ja muilla suurten kaupunkien johtajilla on haluja kävellä hallituksen sote- ja maakunta­uudistuksen yli.””Tapaamisen jälkeen Vapaavuori näki edelleen mahdollisena, ettei maakuntauudistus toteudu. Kaupunginjohtajien pelkona on, että uusi hallinnon taso imee pikku hiljaa lisää tehtäviä niin kunnilta kuin valtiolta.””Hallituksen sisäisen kiistan ainekset alkavat taas olla koossa, kun kannatus­luisussa oleva keskusta saa valtaosin kokoomuslaisilta kaupunginjohtajilta kyynärpäätä kylkiluiden väliin. Vapaa­vuoren profiilinkorotus luo painetta myös kokoomuksen sisälle.”mukaan politiikassa tarvitaan vapaavuorimaista tuulettamista.”Toisaalta sopii myös kysyä, mitä hyötyä on näyttävistä operaatioista, jotka toteutetaan auttamattomasti myöhässä.””Maakuntamoka on korjattavissa perumalla tai paikkaamalla. Peruminen näyttää mahdottomalta, jäljelle jää mahdollisuus täydentää malli muun muassa verotusoikeudella. Vapaavuoren mieleen ei sekään taida olla.”