Päivän lehti 8.10.2017

Suomen hallitus on EU-jumissa juuri kun Suomella olisi elämänsä tilaisuus hyödyntää EU-vaaleista syntyvä valta

Saksan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pääministeri

Euroopan

Suomen

Komissio,

Yksi

Verojen

Sadan

EU-virkamiesten

Suomen

Myös