Päivän lehti 8.10.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

, maaottelut:Naiset: Ruotsi–Suomi 6–29 (0–15)Miehet: Ruotsi–Suomi 0–37 (0–31), Japani, formula ykkösten MM-sarjan 16/20 kilpailu, Japanin gp:Aika-ajo: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1:27,319 (rataennätys), 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 0,332 sekuntia, 3) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –0,472, 4) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,987, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1,013, 6) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –1,179.Bottas ja Räikkönen saivat viiden lähtöruudun rangaistuksen vaihdelaatikon vaihtamisen takia. Bottas starttaa 7. ruudusta ja Räikkönen 11. ruudusta., Espanja, rallin MM-sarjan 11/13 kilpailu, Espanjan ralli:Kärjen tilanne 2. päivän ja 13/19 erikoiskokeen jälkeen: 1) Kris Meeke Britannia, Citroen 2.16.21,1, 2) Sebastien Ogier Ranska, Ford jäljessä 13,0 sekuntia, 3) Ott Tänak Viro, Ford –14,5, 4) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –34,0, 5) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –53,2, 6) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –1.22,1, ...11) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford (WRC2) –6.18,6, ...16) Juuso Nordgren/Tapio Suominen Suomi, Skoda (WRC2) –10.44,5., Kroatia, miesten MM-karsinta, Euroopan lohko I:Kroatia–Suomi 1–1 (0–0). 57. Mario Mandzukic 1–0, 90. Pyry Soiri 1–1.AC Oulu–EIF 1–1 (1–0), päätöskierros, ylempi loppusarja:HJK–TPS 2–1 (0–1)Ilves–Pallokissat 7–0 (0–0)PK-35 Vantaa–Honka 0–1 (0–0)HIFK–Lukko 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)HPK–KooKoo 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)Kärpät–JYP 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)Sport–Ilves 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)Tappara–Jukurit 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)TPS–KalPa 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)Ässät–SaiPa ja. 2–3 (1–2, 0–0, 1–0, 0–1)Hermes–LeKi 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)K-Vantaa–IPK 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)SaPKo–RoKi ja. 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0)Peliitat–KeuPa HT 4–5 (0–2, 3–2, 1–1)Columbus–NY Islanders 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)Tampa Bay–Florida 5–3 (1–0, 1–2, 3–1)Dallas–Las Vegas 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)Catz–Huima 120–59 (76–35), Espoo Basket Team–Honka 70–77 (37–34), FoA–Ponteva 58–81 (28–44), PeKa–Kouvottaret 71–62 (31–24), Vimpeli–Helmi Basket 87–77 (41–43)Atlas–Dicken 28–26 (13–11), BK-46–PIF 38–15 (17–7), ÅIFK–HIK 32–24 (16–12)HIFK–BK-46 40–32 (22–17), ÅIFK–Dicken 19–30 (12–16)Akaa–Vantaa Ducks 3–06. lähtö, Toto76-1, sh 2100 m: 1) Carmela/Antti Teivainen 25,6 (5,83), 2) Suvi Kevätön 26,9 (23,09).3) Ryti-Tyttö 26,9 (11,54).7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m 15 hevosen autolähtö: 1) Aisha Simoni/Tapio Perttunen 15,3a (2,65), 2) Västerbo Purse 15,4a (13,45).3) Fury Heart 15,4a (14,38).8. lähtö, Toto76-3, sh 2100 m HögforsGST Kriterium: 1) Vixus/Janne Soronen 27,7a (1,86), 2) Herra Heinämies 28,1a (12,82).3) Likser 28,8a (35,35).9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 1600 m Erilo-juoksu, Valiodivisioonakarsinta: 1) Välähdys/Ville Korjus 25,1a (1,13), 2) Koskelan Akseli 25,3a (18,89).3) Pyörylän Paroni 25,3a (12,56).10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 3100 m 53. Tammer-ajo, Pronssidivisioonakarsinta vs. Kultadivisioona: 1) Tir Du Caux/Iikka Nurmonen 17,4 (28,68), 2) Sue's Photo 18,1 (4,44).3) Dominum 18,4 (47,07).poissa: 8.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2600 m Medilaser Kriterium, UET Group I: 1) Run For Royalty/Hannu Torvinen 17,4a (18,47), 2) Builder's Caviar 17,8a (8,66).3) Piece Of Rock 17,9a (17,22).12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Hopeadivisioona: 1) Victor Quo Vadis/Tommi Kylliäinen 16,6a (28,84), 2) Ypäjä Hereiam 16,7a (8,12).3) Mountain Cleaver 16,8a (6,31).Toto4 pelivaihto 60944,80 e, voitto-osuus 3047,20 e. Toto76 pelivaihto 384029,30 e, voitto-osuus 23402,60 ePelivaihto 996597,40 e., mestarien cup, 2. päivä:Naiset, välierät: IKSU, Ruotsi–TPS 15–1 (7–0, 4–0, 4–1), Classic–UHC Dietlikon, Sveitsi 5–1 (1–0, 3–0, 1–1). Classic eteni loppuotteluun uumajalaista IKSU:a vastaan.Miehet, välierät: Classic–Florbal Chodov, Tshekki 7–3 (4–1, 0–2, 3–0)Loppuottelut pelataan sunnuntaina., kv. Finlandia Trophy:Jäätanssi, lyhytohjelma: 1) Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron Ranska 78,09, 2) Aleksandra Stepanova/Ivan Bukin Venäjä 70,27, 3) Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sörensen Tanska 65,76, ...10) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 53,23, ...16) Juulia Turkkila/Matthias Versluis Suomi 46,00. –Kaikki 19 paria jatkaa vapaatanssiin., Kiina, miesten ATP-turnaus, palkintoarvo 4 280 460 dollaria:Nelinpelin välierä: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Paolo Lorenzi Italia/Mischa Zverev Saksa 7–6 (8–6), 3–6, 10–7., Kanada, telinevoimistelun MM-kilpailut:Naisten 4-ottelu: 1) Morgan Hurd USA 55,232 pistettä (hyppy 14,533, eritasonojapuut 14,300, puomi 12,666, permanto 13,733), 2) Ellie Black Kanada 55,132 (14,600, 14,233, 12,866, 13,433), 3) Jelena Jeremina Venäjä 54,799 (13,866, 14,200, 13,133, 13,600)Kiinalaissyntyinen Hurd, 16, ylsi mestaruuteen ensimmäisissä MM-kisoissaan.Päiväarvonta (7.10.): 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 49, 52, 57, 66. Kunkkunumero: 31.Päänumerot: 5, 17, 28, 40, 44, Tähtinumerot: 1, 8Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 393 936,70 e, 5 oikein 98 395,50 e, 4+2 oikein 4 432,20 e, 4+1 oikein 256,20 e, 4 oikein 98,70 e, 3+2 oikein 60,90 e, 2+2 oikein 21,60 e, 3+1 oikein 18,20 e, 3 oikein 14,40 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 8,10 e.Jokerinumero: 2 3 1 1 3 7 6Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta.16.15 Lentopallo: VaLePa-Hurrikaani19.10 Taitoluistelu: Finlandia Trophy09.30 Espanjan MM-ralli: EK1613.00 Espanjan MM-ralli: Power Stage21.30 Espanjan MM-ralli (kooste)17.00 Lentopallo N: WoVo Rovaniemi-LiigaPloki11.30 Salibandyn Champions Cup: Finaali N14.15 Salibandyn Champions Cup: Finaali M22.30 F1: Osakilpailu, Suzuka (kooste)08.00 F1: Osakilpailu, Suzuka12.00 GP3: Espanja15.00 F2: Espanja14.30 Tennis: ATP 500, PekingC More Sport 210.00 Tennis: ATP 500, Tokio00.30 PGA Tour: Safeway Open14.30 Jalkapallon U17 MM: Chile-Englanti16.30 Pyöräily: Paris-Tours20.00 Snooker: European Masters11.45 ja 13.30 FIA ETCC: Tšekki14.00 Snooker: European Masters20.00 NFL: Pittsburgh-Jacksonville23.25 NFL: Dallas-Green Bay03.30 NFL: Houston-Kansas City15.00 KHL: Avtomobilist-JokeritViasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey02.05 NHL: NY Rangers-Montreal14.30 European Tour