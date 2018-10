Päivän lehti 8.10.2018

Poliittiset lakot on kiellettävä

Ay-liike on käyttänyt poliittisia lakkoja vastuuttomasti väärin. Muissa sivistysvaltioissa poliittisten lakkojen käyttömahdollisuus on rajoitettu, mihin suuntaan Suomessakin on pakko mennä.