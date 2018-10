Urheiluvaikuttaja Sami Kalaja haluaa Suomeen satoja urheiluyläkouluja, sillä ne ovat ”kovimpia juttuja, mitä Suomessa on tapahtunut”

Päivän lehti 8.10.2018

Urheiluvaikuttaja Sami Kalaja haluaa Suomeen satoja urheiluyläkouluja, sillä ne ovat ”kovimpia juttuja, mitä S

Sami Kalaja esittelee ylpeänä Kilpa- ja huippu-urheilukeskuksen Kihun uusinta hankintaa. Entinen neuvotteluhuone on muutettu treenisaliksi, jonka nurkassa on kummallinen häkkyrä. Sen pohjalla on juoksumatto, jonka päällä on ilmatiivis pussi. Laitteen etuosassa on mittareita kuin auton kojelaudassa.