Päivän lehti 8.10.2019

Tiistain tv-elokuvia

How to be Single ★★★ (USA 2016) Christian Ditterin romanttinen komedia seuraa neljän sinkkunaisen elämää New Yorkissa. Elokuvan ilmeisin esikuva on tv-sarja Sinkkuelämää. Leffassa nähdään erilainen romanttinen sankari: mies (Jake Lacy), joka on lapsesta asti haaveillut koti-isyydestä.