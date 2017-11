Päivän lehti 8.11.2017

Myös siviilipalvelusmiehet kertausharjoituksiin

Sotaharjoitukset ovat tärkeä osa maanpuolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen. Siviilipalveluslaki antaa mahdollisuuden asevelvollisuuslaissa säädetyn palveluksen suorittamiseen siviilipalveluksena. Siviilipalveluksen suorittaminen on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua isänmaan puolustukseen.



Ihmettelen Siviilipalveluskeskuksen sivuilla mainittua Siviilipalvelus 2020 -mietintöä, jonka mukaan siviilipalvelusvelvollisten erityistehtävistä kriisitilanteiden ajalle luovuttaisiin ja siviilipalvelusvelvollisiin sovellettaisiin valmiuslain työvelvollisuutta. Siviilipalveluksen koulutusjaksolla velvollisia kuitenkin koulutetaan muun muassa pelastus- ja ensiaputehtäviin. Minkä takia näitä taitoja ei ylläpidetä reserviläisten kertausharjoitusten tapaan?



Siviilipalvelus on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua maanpuolustustehtäviin. Siviilipalvelusmiehenä maanpuolustus­tahtoni on suuri. On luontevaa, että pääasiassa työvelvollisuuteen perustuva siviilipalvelus nähdään vastaavanlaisena myös kriisiaikana.



Mutta onko todella niin, että siviilipalvelusvelvolliselle ei järjestetä koulutusjaksoon pohjaavaa kertaavaa koulutusta esimerkiksi ensiapu- ja pelastus­taidoissa, vaan tähän on haet­tava täydennys- tai jatkokoulu­tusta muualta? Olen varma, ­että siviilipalvelusvelvollisten ”kertausharjoituksiin” olisi muitakin halukkaita.



Waltteri Heino



valtiotieteiden ylioppilas



siviilipalvelusmies, Helsinki